AWO-Kreisverband Herford steht zur Tarifbindung

Die Entscheidung des AWO-Bezirksverbandes Ostwestfalen-Lippe, von der Vollmitgliedschaft im AWO-Arbeitgeberverband in eine kooperative Mitgliedschaft zu wechseln, hat Diskussionen und Missverständnisse hervorgerufen. Deshalb bezieht der AWO-Kreisverband Herford nun Stellung und bekennt sich ausdrücklich zur weiteren uneingeschränkten Tarifbindung für seine Mitarbeitenden.

Für alle Beschäftigten des AWO-Kreisverbandes Herford habe bereits im Dezember vergangenen Jahres festgestanden, dass es einen Austritt ihres Arbeitgebers aus dem Tarif AWO NRW nicht geben werde. Das habe Hilke Meier, seit neun Monaten Geschäftsführerin des AWO-Kreisverbands, auch dem Betriebsrat gegenüber deutlich gemacht, heißt es in der Stellungnahme.

In einer Mitteilung an alle Mitarbeitenden am Anfang der Woche sei der Verbleib im Tarif noch einmal ausdrücklich bestätigt worden. Notwendig wurde das, weil der Bezirksverband der AWO Ostwestfalen-Lippe kurz zuvor erklärt hatte, kein vollwertiges Mitglied mehr im AWO-Arbeitgeberverband zu sein.

„Ein gutes Miteinander im Team ist uns sehr wichtig“

„Der AWO-Kreisverband Herford ist als sozialer und tarifgebundener Partner in der Region verankert. Wir sind rechtlich eigenständig und werden im Tarif bleiben. Alle Tarifsteigerungen, die die Gewerkschaft Verdi aktuell verhandelt, tragen wir selbstverständlich mit“, sagt Meier.

Neben dem Familienbildungswerk und den Angeboten für ältere Menschen ist der AWO-Kreisverband auch Träger von Jugendhilfeeinrichtungen und weiteren sozialen Diensten. Beispielsweise werden im Offenen Ganztag (OGS) derzeit mehr als 1000 Grundschulkinder von AWO-Mitarbeitenden des Kreisverbandes betreut.

Mit der Bekräftigung der unveränderten Mitgliedschaft und der weiterhin vollumfänglichen Bindung an den Tarifvertrag AWO NRW wolle sich der Kreisverband bewusst hinter die Kolleginnen und Kollegen seiner Einrichtungen und Dienste stellen, heißt es in der Stellungnahme. Diese sorgten täglich dafür, dass die Räder des sozialen Miteinanders ineinandergriffen.

In den vergangenen Tagen viele Wogen geglättet

„Ein gutes Miteinander im Team ist uns sehr wichtig. Wir setzen bewusst ein Zeichen für den enormen Wert, den unsere jetzigen und künftigen Mitarbeitenden für uns haben. Sie arbeiten Tag für Tag engagiert, mit einem hohen fachlichen Know-how und viel Herz. Ein Ausstieg aus dem Tarif steht für uns nicht zur Diskussion“, betont Meier.

In den vergangenen Tagen habe die Kreisgeschäftsführerin zahlreiche Gespräche geführt, unter anderem mit AWO-Mitgliedern sowie Vertretern aus Politik und Gesellschaft im Kreis und den Kommunen. Dabei habe sie den Standpunkt des AWO-Kreisverbandes deutlich gemacht und Wogen geglättet, die die Entscheidung des AWO-Bezirksverbands hervorgerufen habe. Meier: „Der AWO-Kreisverband Herford wird auch weiterhin für Zuverlässigkeit, Fachlichkeit und tarifgebundenen Lohn im Kreis Herford stehen.“