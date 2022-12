Bachs Weihnachtsoratorium für Kinder in Herford

Da würde wohl auch der Großmeister selbst jauchzen und frohlocken: Fast 300 Jahre, nachdem Johann Sebastian Bach das Weihnachtsoratorium geschrieben hat, werden Auszüge seines epochalen Werks in Herford speziell für Kinderohren und- augen aufgeführt. Der Eintritt ist frei.

Passend zur opulenten Komposition, die Bach sich für die Leipziger Weihnachtsgottesdienste ausgedacht hat, werden auch die Konzerte in der Petri-Kirche am Wilhelmsplatz ein XXL-Ereignis werden.

Um die Weihnachtsgeschichte in ihrer Bedeutung zu durchleuchten, wird auf moderne Technik gesetzt. „Ich werde mit zwei Beamern entscheidende Szenen an die Kirchenwände projizieren“, sagt Oliver Roth von der Mindener Licht-Ereignis-Manufaktur. Er hatte bereits im vergangenen Jahr die Fassade des Gotteshauses am Wall illuminiert.

Für die weltbekannten Melodien - es erklingen Auszüge der Kantaten 1 bis 3 - sorgen 50 Profis. Mit dabei sind die Westfälische Kantorei und der Chor der Hochschule für Kirchenmusik sowie Orchester und Solisten aus der Region. Die musikalische Leitung hat Prof. Hildebrand Haake. Es sei immer wieder ein Vergnügen zu erleben, wie gebannt Kinder einem Orchester oder Chor lauschen würden.

Budget in Höhe von 20.000 Euro

Bachs Weihnachtsoratorium lockt jedes Jahr tausende Menschen in die Kirchen, weil es wie kein anderes Musikstück in die alte Geschichte von damals einführt und Kleine wie Große sich von den Klängen anrühren lassen. Petri-Pfarrer Bodo Ries übernimmt die Moderation und wird - ähnlich wie bei Sergei Prokofjews Musikmärchen Peter und der Wolf - viel erklären. „Wir wollen vermitteln, weshalb Bach wann welche Instrumente eingesetzt hat“, erklärt der Geistliche das pädagogische Konzept.

Die Produktion, an der die Macher seit Langem arbeiten, ist also gewaltig. Das sieht man auch am Budget: 20.000 Euro stehen zur Verfügung, ausschließlich von Sponsoren zur Verfügung gestellt. Zu den Unterstützern des außergewöhnlichen Erlebnisses gehören die Sparkasse Herford, die Bürgerstiftung Herford, die Bürgerstiftung „Unser Herz schlägt hier“, die Volksbank Herford-Mindener Land, die Evangelische Kirche von Westfalen, die Stiftung Meilenstein sowie Kreis und Stadt Herford.

Die öffentlichen Veranstaltungen sind am Freitag, 16. Dezember, um 15 und um 17 Uhr. Letztere wird zudem per Livestream auf YouTube gezeigt. Anmeldungen für die Vor-Ort-Darbietungen sind ab sofort auf der Internetseite der Gemeinde (petri-herford.de) möglich. Weil davon auszugehen ist, dass die Tickets schnell weg sind, sollte man nicht lange zögern. Pro Vorstellung gibt es 150 Plätze.

Außerdem wird die Oratoriums-Adaption zuvor an vier Terminen ausschließlich Schulen präsentiert. Mit dabei sind das Friedrichs-Gymnasium, das Ravensberger Gymnasium, die Pestalozzischule, die Wilhelm-Oberhaus-Grundschule, das Anna-Siemsen-Berufskolleg sowie die Gesamtschule Friedenstal. Am Ende werden also fast 1000 Zuschauer live zugesehen und zugehört haben.

„Ein König hat Geburtstag“, lautet das Motto des moderierten Konzerts mit Musik aus Bachs Weihnachtsoratorium. Es sei für Kinder, Familien und Senioren geeignet, heißt es auf dem Flyer. Oder mit anderen Worten: Jeder - ob Klein oder Groß - wird seine himmlische Freude haben.