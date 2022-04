Bäckerstraße beschäftigt Juristen

Stadt lässt rechtsanwaltliches Gutachten erstellen - Tscheche will notfalls klagen

Herford

Der Fall Bäckerstraße hat Kreise gezogen. Das sagte Bürgermeister Tim Kähler am Freitagabend in der Ratssitzung. Nachdem einige Anlieger der Bäckerstraße erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht Minden gegen die Straßenausbaubeiträge geklagt hatten, seien etliche Kommunen an die Herforder Stadtverwaltung herangetreten, um zu erfahren, wie diese nun mit dem Richterspruch umgeht.

Von Ralf Meistes