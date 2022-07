Und trotzdem werden Anwohner und Pendler große Augen gemacht haben, als das etwa 50 Meter hohe XXL-Luftgefährt am Montagmorgen gegen 7.10 Uhr Kurs auf einen kleinen, offenbar unbewirtschafteten Parkplatz neben den Hipp-Werken nahm.

An den Sprühtürmen vorbei „lenkte“ Frank Davids von der Bielefelder Luftsportschule Berwanger den „Herforder-Pils“-Ballon auf das asphaltierte Gelände, wo der Korb sicher aufsetzte. Wobei „lenken“ nicht ganz zutrifft: Der Ballon driftet alleine mit dem Wind, es gibt keine technischen Hilfsmittel, die Richtung zu verändern.

Keine Probleme

„Viele meinen immer, das seien Notlandungen. Aber dem ist nicht so. Wir hatten zu keiner Zeit irgendwelche Probleme“, stellt der erfahrene Pilot klar, der seit mehr als 23 Jahren in die Luft geht. Gestartet war der Ballon am Morgen um kurz nach 6 Uhr auf dem Flugplatz in Oerlinghausen, zur Besatzung gehörten neben dem Piloten außerdem fünf junge Männer, die einen Frühflug gebucht hatten. „Wegen der Thermik haben wir nur ein gewisses Zeitfenster für unsere Flüge, morgens und abends jeweils zwei Stunden“, erklärt Frank Davids.

Landung überall erlaubt

Was viele nicht wissen dürften: Weil es sich bei Heißluftballons um so genannte nicht steuerbare Fahrzeuge handele, dürfe im Prinzip überall gelandet werden, sagt der 63-Jährige und schiebt hinterher: „In meiner Laufbahn bin ich erst zwei Mal auf derselben Fläche gelandet.“

Der Parkplatz neben dem Hipp-Werk habe sich angeboten. Die Landung habe wie der gesamte Flug problemlos funktioniert. „Es war total windstill.“

Von einer Notlandung sei man meilenweit entfernt gewesen.