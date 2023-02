Barrierefreies Wohnen am Uhlenbach in Herford

Herford

12 Millionen Euro sind in das Quartier Am Uhlenbach geflossen. Entstanden sind auf dem ehemaligen NAAFI-Gelände an der Rostocker Straße vier Mehrfamilienhäuser, fünf Kettenhäuser, ein Einfamilienhaus sowie ein Doppelhaus. Besonders sticht die neue Senioren-Wohnanlage „Haus am Uhlenbach“ heraus.