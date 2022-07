Bauern in OWL: „Wie bekommen wir die Welt satt?“

Enger

Der Krieg in der Ukraine hat vieles verändert, auch in der Landwirtschaft. „Wir sind in einer anderen Zeit angekommen. Wie bekommen wir die Welt satt? Diese Frage spielt wieder eine Rolle“, sagt Hubertus Beringmeier. Der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) hat am Donnerstag gemeinsam mit dem OWL-Bezirksvorsitzenden Antonius Tillmann auf dem Ringsthof in Enger (Kreis Herford) eine erste Erntebilanz gezogen.

Von Andreas Schnadwinkel