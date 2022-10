Anwohner der Straße Am Schildkamp sowie Politiker verschiedener Parteien diskutierten am Donnerstag über die Pläne der Stadt, in der Straße Am Schildkamp 20 Bäume zu pflanzen. Etliche Anwohner kritisieren, dass dadurch Parkplätze vor der Haustür wegfallen. Eine Entscheidung soll in der Bauausschusssitzung am Mittwoch, 26. Oktober, getroffen werden.

Foto: Ralf Meistes