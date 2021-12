Bernd Dumcke fordert Perspektivwechsel

„Monatelang haben sich die Spenger Politikerinnen und Politiker mit der Frage beschäftigt, was mit dem ehemaligen Spritzenhaus in Lenzinghausen geschehen sollte. Ursächlich für diesen langwierigen Prozess waren die Vorstellungen der IG Spritzenhaus, die sich gebildet hatte, um mit Nachdruck für den Erhalt des Spritzenhauses einzutreten“, so Dumcke. In mehreren Ausschusssitzungen und im Rat habe sie ihre Gedanken und Ideen ausführlich vorstellen können.

„ Alle haben sich mehrfach angehört, welche Vorstellungen die IG hat. “ Bernd Dumcke

„Außerhalb der Gremienarbeit gab es eine weitere Zusammenkunft, an der die Fraktionen teilgenommen haben. Alle Politiker haben sich mehrfach geduldig angehört, welche Vorstellungen die IG hat und sie haben das Thema auch in den Fraktionen beraten“, betont er.

Aktuell empöre sich die IG über die Entscheidung, das Spritzenhaus abzureißen. Sie werfe den Ratsmitgliedern undemokratisches Verhalten vor. Dumcke: „Was ist denn ein guter demokratischer Prozess in den Augen der IG Spritzenhaus? Endet der so, dass sich eine erkennbar deutliche Minderheit mit ihren Wünschen gegen die Mehrheit durchsetzt?“ Der IG sei es weder gelungen, die Spenger zu mobilisieren noch den Rat zu überzeugen. Die Bevölkerung wolle nicht, dass die begrenzten Mittel der Stadt in diese Idee investiert werden.

Und weiter: „Die Haltung der IG Spritzenhaus erinnert gerade an den Autofahrer, der nach der Warnung im Autoradio vor einem Falschfahrer auf der Autobahn denkt, dass es nicht nur ein Falschfahrer ist, sondern ganz viele. Ein Perspektivwechsel wäre deshalb vielleicht eine gute Idee und als demokratisch würde es von den meisten Spengern vermutlich auch wahrgenommen.“