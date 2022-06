Berufskolleg am Wilhelmsplatz verabschiedet Absolventen

Feierliche Zeugnisübergabe in der Herforder Petrikirche

Herford

Mit einer feierlichen Zeugnisübergabe in der benachbarten Petrikirche hat das Berufskolleg am Wilhelmsplatz am Freitag (24. Juni) seine Absolventen verabschiedet. Bei strahlendem Sonnenschein konnten im Anschluss alle Anwesenden vor der Kirche auf ihren Erfolg anstoßen.