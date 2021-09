Beständigkeit und Einsatzkraft

„Du bist ein Original“, charakterisierte der stellvertretende Kreisbrandmeister Holger Klann den langjährigen Uffelner Löschgruppenführer Friedrich Schröder. Der Vize-Kreisbrandmeister heftete Friedrich („Fritze“) Schröder während einer Feierstunde im Gerätehaus am Harksiek eine seltene Auszeichnung vom Landesfeuerwehrverband an – das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Bronze für 40-jährige Mitgliedschaft.

