Betriebe im Kreis Herford vor Verrentungswelle

Jede vierte Fachkraft im Kreis Herford erreicht in den nächsten zehn Jahren das Rentenalter. Wie diese riesige Lücke schließen? IHK und Handswerkskammer sind mit den aktuellen Ausbildungszahlen in Zeiten von Pandemie und Ukraine-Krieg insgesamt zufrieden. „Die Frage ist, ob das auf lange Sicht reicht“, sagt Frauke Schwietert, Chefin der Herforder Arbeitsagentur.

Denn die demographische Entwicklung sei „dramatisch“: Vollenden in diesem Jahr kreisweit 449 Fachkräfte das 65. Lebensjahr, so werden es in vier Jahren schon mehr als dreimal so viele sein - ein beispielloser Anstieg, selbst beim künftigen Renteneintrittsalter 67.