Bielefelder (50) nach Unfall mit Gleitschirm in Lebensgefahr

Zwischenfall bei der Landung in Enger - Pilot (54) unverletzt

Enger/Bielefeld

Bei der Landung eines Tandemgleitschirms ist am Samstagmittag auf einem Feld an der Westerenger Straße in Enger zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Der 50-jährige Fluggast aus Bielefeld wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Von Christian Müller