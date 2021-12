Bislang 15 Unfälle

Der Winterdienst war um 9 Uhr auch noch auf der Straße Auf der Freiheit in Herford im Einsatz.

Bereits in der Nacht hatten sich im Wittekindkreis die ersten Unfälle ereignet. Ab 5 Uhr mit Beginn des Berufsverkehrs nahmen die Meldungen von Blechschäden zu. Unter anderem kam es zu Unfällen in Löhne, Vlotho und in Herford auf dem Homberg sowie auf dem Stiftberg.