Blackout: Kreis Herford gibt Tipps bei Stromausfall 

Wenn es hart auf hart kommt und der Strom für längere Zeit ausfällt ist es wichtig zu wissen, was zu tun ist. Seit Ausbruch des Krieges beschäftigen sich immer mehr Leute mit diesem Szenario. Nun reagiert der Kreis Herford und gibt für eine Reihe von Krisenfällen Anregungen und Tipps zum Verhalten. In einem ersten Teil geht es um Stromausfälle.

Der Kreis Herford nimmt nicht nur den Krieg in der Ukraine zum Anlass, um Tipps zu geben. Auch die Corona-Pandemie und verschiedene Umweltkatastrophen wie das Hochwasser im Ahrtal hätten in der Vergangenheit gezeigt, dass es jederzeit überall zu Not- und Gefahrensituationen kommen kann, erklärt der Kreis Herford.

Der Titel der neuen Kampagne lautet „Wissen, was zu tun ist - gut gerüstet für den Krisenfall“. Regelmäßig will der Kreis Beiträge auf seiner Webseite und in den Sozialen Medien ebenso wie in der Tageszeitung veröffentlichen. Konkret geht es um die beiden Themenblöcke „Bevorratung“ und „Not- und Gefahrensituationen“.

Im Vordergrund stehen Fragen wie: Was tue ich bei einem Stromausfall oder Blackout? Wie verhalte ich mich bei Hochwasser, Sturm, Hitze und Dürre oder auch bei heftigen Schneefällen? Was brauche ich an Essen und Trinken, um mich eine Zeit lang selbst zu versorgen? Welche Medikamente und Dokumente sind wichtig? Wo kann ich mich im Ernstfall immer informieren?

Wie Kreisdirektor Markus Altenhöner betont, wolle der Kreis keine Ängste schüren oder Panikmache betreiben. „Wir möchten unseren Bürgerinnen und Bürgern Tipps und Verhaltensweisen an die Hand geben, damit sie wissen, was in bestimmten Situationen zu tun ist.“ Grundsätzlich sei man im Kreis Herford gut auf etwaige Krisensituationen vorbereitet, meint der Kreisdirektor. Trotzdem sei es sinnvoll, auch jeden Einzelnen darauf vorzubereiten. Denn: „Auch die beste Hilfe ist nicht immer sofort zur Stelle.“

Was tun, wenn der Strom ausfällt?

Einen Stromausfall dürfte jeder schon einmal erlebt haben. Häufig ist die Situation innerhalb weniger Minuten oder Stunden behoben und das Leben kann wie gewohnt weitergehen. Wenn der Strom jedoch langfristig ausfällt, sind ein ungekühlter Joghurt oder ein verstellter Radiowecker das kleinste Problem. Was bei verschiedenen Problemen zu tun ist, erklärt der Kreis:

Wenn die Heizung ausfällt

Wer einen Kamin oder Ofen hat, sollte einen Vorrat an Kohle, Briketts oder Holz angelegt haben. Geprüft werden sollte, ob die Installation einer alternativen Heizquelle möglich ist. Dazu sollten Fachleute herangezogen werden.

Auch mit warmer Kleidung und Decken lässt sich die Heizung eine Zeit lang ersetzen. Für den Aufenthalt sollte ein Raum gewählt werden, die Türen sollten geschlossen bleiben. Trotzdem muss regelmäßig gelüftet werden, besonders wenn beispielsweise Kerzen oder andere alternative Lichtquellen genutzt werden.

Wenn das Licht ausfällt

Apropos Kerzen: Die kommen auch gemeinsam mit Streichhölzern und Feuerzeugen ins Spiel, wenn das Licht ausfällt, sind aber nicht die einzige Möglichkeit, für Helligkeit zu sorgen. Ebenfalls in Frage kommen batteriebetriebene Taschenlampen (mit Ersatzbatterien), solarbetriebene Taschenlampen, Kurbeltaschenlampen oder LED-Leuchten. Auch an Ersatzbirnen sollte gedacht werden. Der Kreis Herford weist ebenfalls auf Camping- oder Outdoor-Lampen hin. Die gibt es batteriebetrieben (mit Ersatzbatterien), als LED-Leuchten oder Petroleumlaternen (passenden Brennstoff vorhalten).

Die Küche bleibt kalt

Kleinere Mahlzeiten können auf einem Campingkocher zubereitet werden. Wer einen Garten oder Balkon hat kann auch einen Grill nutzen. Wichtig: Nicht in der Wohnung oder im Haus grillen – es besteht Erstickungsgefahr. Besonders wertvoll ist ein Lebensmittelvorrat an haltbaren Lebensmitteln, die kalt verzehrt werden können.

Weitere Tipps zur Stromausfall-Vorsorge

Akkus an Laptops, Mobiltelefonen und Telefonen sollten geladen sein - Ersatzakkus bereit halten

Solarbetriebene Batterieladegeräte oder Power-Banks nutzen

Bargeld zur Verfügung haben, da bei Stromausfall die Geldautomaten nicht funktionieren

Batteriebetriebenes Radio oder Kurbelradio nutzen, damit Mitteilungen der Behörden verfolgt werden können