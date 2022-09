Blaualgen im Gläsker Teich: keine akute Gefahr

Vorläufige Entwarnung am Gläsker Teich in Hiddenhausen: Wie der Kreis Herford mitteilt, besteht trotz der dort nachgewiesenen Blaualgen keine akute Gefahr für das Gewässer und die Fischfaune. Dies haben Wasserproben ergeben. Warnhinweise bleiben aber weiterhin bestehen.

Am Gläsker Teich in den Bustedter Wiesen wurden nach entsprechenden Hinweisen und Ortsbesichtigungen im Auftrag der unteren Wasserbehörde des Kreises am 17. September Wasserproben entnommen, um festzustellen, ob es dort zu einer Blaualgen-Entwicklung gekommen ist, teilt der Kreis Herford mit.

Diese Blaualgen konnten in der vergangenen Woche nachgewiesen werden. Daraufhin wurden weitere Wasserproben entnommen, um festzustellen, ob eine akute Gefahr für das Gewässer und die Fischfauna besteht. Das kann nun verneint werden, denn die toxischen Werte liegen unterhalb der Bestimmungsgrenze.

Nach wie vor wird der Gläsker Teich aber weiter beobachtet, denn die Konzentration an Blaualgen kann sich auch kurzfristig ändern. Maßgeblich sind hier die Umwelt- und Nährstoffbedingungen. Sollten die toxischen Werte zukünftig über die Bestimmungsgrenze kommen, müsste versucht werden, mit entsprechenden Maßnahmen entgegenzuwirken. Das ist aber momentan nicht notwendig.

Die am Gläsker Teich aufgestellten Hinweisschilder, den See und damit Wasserkontakt zu meiden, bleiben stehen. Denn grundsätzlich können Blaualgen für Menschen und auch ihre mitgeführten Hunde gesundheitsschädigend sein.