Booster für Zwölf- bis 17-Jährige möglich

Zwölf- bis 17-Jährige können nun auch in den beiden zentralen Impfstellen des Kreises in Enger und Herford eine Auffrischungsimpfung erhalten, wenn diese aus besonderen Gründen gewünscht und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ärztlich befürwortet wird.

Impfstellen in Enger und Herford bieten grundsätzlich Auffrischimpfungen an

Ein entsprechender Erlass des Landes NRW am 30. Dezember 2021 gibt dieses Vorgehen grundsätzlich her, obwohl eine Stiko-Empfehlung für diese Altersgruppe noch nicht vorliegt, teilt die Kreisverwaltung mit.

Der Mindestabstand zwischen der zweiten Impfung der Grundimmunisierung und der Auffrischungsimpfung muss auch bei den Zwölf- bis 17-Jährigen mindestens drei Monate betragen, die Auffrischung sollte aber im Normalfall ab fünf Monaten nach Zweitimpfung vorgesehen werden. Terminvereinbarungen sind auf der Internetseite des Kreises möglich. Für Erst- und Zweitimpfungen ging das für diese Altersgruppe bereits seit dem 27. Dezember.



Da mittwochs und freitags Kinderimpfungen für Fünf- bis Elfjährige vorgesehen sind, werden die Zwölf- bis 17-Jährigen, wie alle anderen Personengruppen, in der Impfstelle in Enger montags, dienstags und donnerstags geimpft. Für diese Tage stehen jeweils 600 Termine zur Verfügung.

Alternativ können die Termine auch telefonisch unter 05221/13-2088

gebucht werden. Allerdings nur, wenn kein Internetzugang vorhanden ist. Die Hotline ist von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar.

Die Termine für die Impfstelle in Enger werden aus organisatorischen Gründen laufend freigeschaltet. Sollten keine buchbaren Termine zur Verfügung stehen, kann es zu einem späteren Zeitpunkt erneut versucht werden.

Bei den Zwölf- bis 17-Jährigen müssen die sorgeberechtigten Personen eine entsprechende Einwilligungserklärung unterschreiben und ihr Kind zudem zu dem Termin begleiten. Die entsprechenden Formulare sind auf der Internetseite des Kreises zu finden. Zudem muss ein Dokument zum Nachweis des Geburtsdatums des Kindes vorgelegt werden. Vor der Impfung wird im Arztgespräch über die Impfung aufgeklärt.

In der Impfstelle im ehemaligen Impfzentrum in Enger sind fünf Impfstraßen in Betrieb. Da sowohl Biontech als auch Moderna verimpft werden, richtet sich das Impfangebot für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen an alle Personen ab zwölf Jahren. An den ausgewählten Tagen werden ausschließlich Fünf- bis Elfjährige mit dem Kinderimpfstoff der Firma Biontech geimpft. Personen unter 30 Jahren erhalten grundsätzlich den Impfstoff von Biontech.

Digitale Impfzertifikate (QR-Code) können in der Impfstelle nicht ausgestellt werden. Apotheken stellen diese jedoch bei Vorlage des Impfausweises kostenlos aus.

Eine Impfung nach frühestens vier Wochen nach der zweiten Impfstoffdosis sei ausschließlich für immunschwache bzw. immundefiziente Personen mit einer erwartbar stark verminderten Impfantwort als Optimierung der primären Impfserie zu ermöglichen.

Die abschließende Entscheidung über die Impfung treffe der jeweilige Impfarzt.