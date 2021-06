Kindertagesstätte in Bünde wurde zweimal in Brand gesteckt – acht Monate Betreuung in ehemaligen Britenhäusern

Kita Krempoli zieht in die Container

Bünde Acht Monate lang haben Kinder und Erzieher der DRK-Kindertagesstätte Krempoli in ihren Behelfsunterkünften ausharren müssen. Nach zwei Bränden und der Duldung in den ehemaligen Britenhäusern dürfen sie an diesem Montag aber endlich in ihre Übergangs-Einrichtung einziehen.