112 Bünder Leben im Taschenbuchformat

Historiker Norbert Sahrhage widmet sich in seinem neuen Werk bekannten Bürgern der Elsestadt

Bünde

SS-Schergen, Tabakmagnaten, ehemalige Schulleiter und ein Country-Sänger: Sie alle haben in Bünde ihre Spuren hinterlassen, mal im positiven, mal im negativen Sinn. Der frühere Lehrer und Heimatforscher Norbert Sahrhage (71) hat die Lebensläufe dieser so unterschiedlichen Menschen in seinem neuen Buch zusammengefasst. „Bünder Köpfe – 112 kurze Biografien“ hat er sein Werk genannt.

Von Daniel Salmon