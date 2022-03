1500 Schüler bei Riesen-Demo für den Frieden dabei

Das war schon ziemlich beeindruckend: Rund 1500 Schüler und Lehrer des Bünder Gymnasiums am Markt (GaM) und der Realschule Mitte haben mit einem XXL-Friedensmarsch durch die Innenstadt ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt.

Dutzende Plakate werden am Mittwochmittag auf dem Marktplatz der 45.000-Einwohner-Stadt in die Höhe gestreckt. „Wir kämpfen für Frieden“, „Stoppt den Krieg“ ist auf einigen zu lesen. Friedenstauben sind zu sehen – Blau und Gelb, die Farben der ukrainischen Flagge, sind allgegenwärtig. Aus einer Lautsprecher-Box erklingt Udo Lindenbergs Song „Wir ziehen in den Frieden“.