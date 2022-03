16-Jähriger aus Rödinghausen schwer verletzt

Bei einem Unfall in Bünde ist am Freitag ein 16-jähriger Kradfahrer aus Rödinghausen schwer verletzt worden.

Motorrad und Auto kollidieren auf einer Kreuzung in Bünde

Der Unfall ereignete sich laut Mitteilung der Polizei gegen 15.16 Uhr, als der Rödinghausener mit seiner Honda auf der Straße Im Holser Bruch in Richtung Am Sportplatz unterwegs war.

Zeitgleich fuhr ein 28-jähriger Bünder mit seinem Opel auf der Straße "Am Sportplatz". Er wollte an der Kreuzung seine Fahrt geradeaus fortsetzen. Der von links kommende Krad-Fahrer fuhr zeitgleich in die Kreuzung ein. Das Auto und die Honda stießen zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 16-Jährige schwere Verletzungen. Er kam nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 2.000 Euro.