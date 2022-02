Bünder gibt falsche Personalien an und leistet bei der Durchsuchung erheblichen Widerstand

Bünde

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag versucht, in der Apotheke an der Wilhelmstraße ein gefälschtes Rezept für Psychopharmka einzulösen. Der Filialleiter informierte sofort die Polizei.