2400 Euro Geldstrafe für falschen Impfausweis

Bünde

Weil er versucht hat, mit einem gefälschten Impfausweis in den Besitz eines digitalen Corona-Impfzertifikates zu gelangen, ist ein 63-Jähriger am Montag vom Amtsgericht Bünde zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten Urkundenfälschung zur Last gelegt.

Von Hilko Raske