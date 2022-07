30 Jahre Heimstatt Tschernobyl

Zwei Jahre nach der Reaktorkatastrophe in der damaligen UdSSR engagierte sich das Ehepaar Dietrich und Irmgard von Bodelschwingh in der betroffenen Region, um den Menschen ein Leben in unverstrahlten Regionen zu ermöglichen. Diese Arbeit mündete in die Gründung des Vereins „Heimstatt Tschernobyl“, der heutzutage in Belarus (Weißrussland) aktiv ist. Dabei ist die Versöhnungsarbeit mit den vom deutschen Feldzug im Zweiten Weltkrieg besonders betroffenen Belarussen immer auch ein paralleler Schwerpunkt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet