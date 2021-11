31-Jähriger wegen Missbrauchs angeklagt

Bünder steht in Bielefeld wegen Sexualdelikten vor Gericht – Angeklagter sitzt in U-Haft

Bünde/Bielefeld

Ein junger Mann vergeht sich an einem kleinen Kind. So etwas geschieht leider so oft, dass Strafprozesse mit dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern an den Gerichten zum Tagesgeschäft gehören. Von den Rahmenbedingungen dürfte der Fall, der jetzt von einer Jugendkammer des Landgerichts Bielefeld verhandelt wird, nichts Besonderes sein – in den Details schon.

Von Ulrich Pfaff