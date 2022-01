34-Jährige aus Bünde soll nach Unfall geflüchtet sein

Ein BMW ist am Samstag in Bünde in eine Grundstücksmauer gefahren. Am Steuer soll eine 34-Jährige gesessen haben, die offenbar unter Alkoholeinfluss stand.

Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am späten Samstagabend zu einem Unfall an der Wirtsheide in Bünde gerufen. Nach ersten Ermittlungen war ein silberner BMW auf der Wirtsheide aus Richtung Holzhauser Straße kommend in Richtung Gerhardt-Hauptmann Straße unterwegs gewesen. Beim Abbiegen nach links in die Von-Schütz-Straße schleuderte der BMW nach rechts von der Fahrbahn und krachte in eine Grundstücksmauer.

Zeugen sagten aus, dass in dem Auto ein Mann und eine Frau gesessen hätten. Die Frau sei gefahren. Beide Insassen stiegen aus dem Fahrzeug aus, begutachten augenscheinlich den Schaden und ließen sich anschließend von einem weiteren Fahrzeug von der Unfallstelle abholen.

Bei der anschließenden Ermittlungen an der Halterschrift traf die Polizei beide Fahrzeuginsassen an. Die Fahrerin soll eine 34-Jährige aus Bünde sein. Laut Polizei passte die Beschreibung der Zeugen auf die Angetroffenen. Ein Alkoholtest bei der 34-Jährigen verlief deutlich positiv. Ihr wurden mit staatsanwaltschaftlicher Anordnung zwei Blutproben entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt.

Der verunfallte BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Gesamtschadens auf etwa 7.000 Euro.