5000 Euro für Blühstreifen

Bünde

Der Kreis Osnabrück beteiligt sich am Projekt „Blühstreifenkorridor entlang des Else- und Hase-Tal bis nach Meppen“. Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Bünde will dieses Projekt unterstützen und das Anlegen von Blühstreifen vor Ort fördern – mit 5000 Euro in den nächsten zwölf Monaten.

Von Hilko Raske