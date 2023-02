89. Bünder Comedy Night mit vier Talenten

Bademeister Schaluppke, Osan Yaran, Ivan Thieme und Johnny Armstrong geben sich im März im Universum die Ehre - bei der 89. Bünder Comedy-Night. An zwei Tagen treten die Comedians auf die Bühne - für beide Veranstaltungen – am 10. und 11. März, jeweils um 20 Uhr – gibt es nur noch Restkarten.

Ja, dieses Mal tritt auch ein Bademeister im Bünder Universum auf die Bühne. Und nein, er hat sich nicht verlaufen. Bademeister Rudi Schaluppke wird die Gäste stattdessen gedanklich mitnehmen auf eine Reise: raus dem Saal, rein in die Badeanstalt. Denn dort warten allerhand witzige Momente, die erlebt und erzählt werden wollen.

Und vor allem will er mit dem Bademeister-Klischee aufräumen: Die stehen nur am Beckenrand, schikanieren Kinder und Rentner, machen auf dicke Hose und schauen den Rest des Tages den Damen hinterher.

Rudi Schaluppke macht dagegen klar: Dieser Job verlangt einen komplexen Kompetenzkatalog! Der Bademeister ist Mädchen für alles: Er ist Animateur, Kindertröster, Sorgenonkel, Psychologe, Sonderpädagoge, Sozialarbeiter, Stilberater, Mediator, Fußpilzflüsterer, Innen- und Außenbeckenminister, Diplomat und Dienstleister. Man könnte auch sagen: eine Art Superheld in kurzer Hose. Schaluppke redet, rockt und rappt, bis der letzte Zuhörer merkt: Ein Bademeister ist auch Entertainer!

Osan Yaran kommt zur Comedy Night ins Universum in Bünde Foto: Robert Maschke

Doch der unterhaltsame Bademeister muss sich an diesem Abend die Showbühne teilen - zum Beispiel mit Osan Yaran. Der Familienvater aus Berlin thematisiert sein aufregendes Leben an der Grenze Ostberlins. Der Komiker, der durch seine Energie, seinen Blickwinkel und seine spitzen Pointen das Publikum begeistert und mitreißt, nimmt sein Publikum mit in seine Welt: vor allem in alle Schubladen, in die er regelmäßig in seinem Alltag gesteckt wird.

Ivan Thieme kommt zur Comedy Night ins Universum in Bünde Foto: Philipp Gaiko

Aus seinem Alltag erzählt auch Ivan Thieme gern. Dabei wirkt er manchmal etwas unbeholfen und sogar verlegen. Allerdings trügt der Schein. Zumindest ein bisschen. Denn Ivan hat nicht nur eine ganz eigene Sicht auf die Welt, sondern hat es auch faustdick hinter den Ohren.

Als scharfsinniger Beobachter trifft er mit seinen selbstironischen Schilderungen, die oft unerwartete, Wendungen nehmen, regelmäßig ins Schwarze: Ob sprachliche Hürden, hoffnungslose Tinder-Experimente oder peinliche Begegnungen in der Eisdiele – Ivan vermag allem und jedem mindestens eine hervorragende Pointe abzugewinnen.

Johnny Armstrong kommt zur Comedy Night ins Universum in Bünde Foto: Robert Maschke

Der vierte Comedian, der bei der Bünder Comedy-Night auftritt, ist Johnny Armstrong. Er ist der britische Sohn einer englischen Grundschullehrerin und eines schottischen Englischlehrers. Von Geburt an wuchs er in Saudi-Arabien auf, ging zu einem Internat in der englischen Küstenstadt Blackpool und schloss seine akademische Laufbahn in der schottischen University of Edinburgh mit einem Bachelor in Ingenieurwesen (Maschinenbau) ab.

Parallel zu seinem Studium spielte er komödiantische Schauspielrollen im Bedlam Theater der Universität. Sein Talent zum Komödienschreiben hat ihn langfristig zur Stand-up-Comedy und auch – nach einer Zwischenzeit als Mathelehrer in London – 2013 endlich nach Deutschland geführt.