Acht Wochen Verzögerung

Bünde

Die Bauarbeiten an der viel befahrenen Gerhart-Hauptmann-Straße in Bünde dauern wohl noch bis in den Februar 2022 hinein. Das teilen die EWB und die Stadt Bünde gemeinsam mit. Gründe seien stark aufgetretenes Grundwasser sowie die sehr geringe Bauhöhe in der Bahnunterführung und unvorhersehbare Hindernisse im Trassenbereich.