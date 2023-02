Aggressiver Unfallfahrer landet in Polizeizelle

27-Jähriger war nach Crash in Bünde abgehauen

Bünde

Mit scheinbar reichlich Alkohol im Blut hat ein VW-Fahrer am frühen Sonntagmorgen in Bünde einen Unfall gebaut – und ist dann einfach abgehauen. Kurios: Weil er beim Crash ein Nummernschild seines Wagens verloren hatte, kehrte er noch mal zur Unfallstelle zurück und türmte erneut. Die Polizei schnappte in trotzdem.