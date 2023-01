Ali Dogan: Vom Gastarbeiterkind aus dem Kreis Herford  zum Landrat

SPD-Kandidat erntet nach Stichwahl-Sieg in Minden-Lübbecke viel Anerkennung - historische Dimension

Bünde/Enger/Minden

Der neue Landrat im Kreis Minden-Lübbecke heißt Ali Dogan - ein gebürtiger Herforder, der in Enger sein Abitur gemacht hat und in Bünde erste politische Erfahrungen gesammelt hat. In der Elsestadt zollt man Dogan Respekt für den Wahlsieg.