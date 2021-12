Alkoholisiert im Drive-In - Polizei stellt Führerschein sicher

Das Verhalten eines Autofahrers an einem Schnellrestaurant in Bünde hat am frühen Samstagmorgen zu einem Polizeieinsatz geführt.

Vorfall an Schnellrestaurant in Bünde

Wie die Polizei Herford am Montag mitteilte, hatte ein Mitarbeiter eines Schnellrestaurants am Samstag, 11. Dezember, um 2.30 Uhr die Polizei gerufen. Ihm war demnach kurz zuvor am Drive-In an der Blankensteinstraße ein VW aufgefallen, dessen Fahrer zunächst nicht am Bestellterminal anhielt, sondern direkt durch die komplette Bestellgasse fuhr.

Durch die ganze Bestellgasse gefahren

An dem Fenster, aus dem normalerweise die Bestellungen an die Kunden überreicht werden, bemerkte der Mitarbeiter demnach, dass der Fahrer des VW, ein 35-jähriger Mann aus Bünde, augenscheinlich stark alkoholisiert war. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten auf den Mann zutraten, schlug auch ihnen nach Behördenangaben ein starker Alkoholgeruch entgegen. Ein entsprechender Atemalkoholtest habe die Annahme bestätigt, dass der Mann vor der Fahrt eine erhebliche Menge Alkohol konsumiert haben müsse.

Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und der 35-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.