Am Autohof in Bünde können bald acht E-Autos gleichzeitig laden

Bünde

Mehr Elektro-Autos, aber noch lange keine perfekte Lade-Infrastruktur: In Bünde aber tut sich was. Am Autohof an der A30 entstehen vier Ladesäulen, an denen acht Fahrzeuge gleichzeitig Strom tanken können. Und auch alternative Betriebsstoffe für Lastwagen werden seit diesem Jahr angeboten.