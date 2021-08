Anklage wegen Volksverhetzung

Bünde

Wegen des Verdachts auf Volksverhetzung in vier Fällen muss sich am 11. Oktober ein 43-jähriger Bünder vor einem Strafrichter am Bünder Amtsgerichts verantworten. Nach Aussage der Staatsanwaltschaft Bielefeld handelt es sich bei dem Mann um einen bekannten Rechtsradikalen.

Von Hilko Raske