Applaus für Puppe Paul

Bünde

Das Deutsche Rote Kreuz will künftig verstärkt schon in Kindertagesstätten und Grundschulen elementare Kenntnisse in Erster Hilfe vermitteln. Das wurde bei der Versammlung des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe in Bünde deutlich. Etwa 100 Delegierte aus 37 DRK-Kreisverbänden konnten am Samstag, 12. November, in der Bünder Stadthalle begrüßt werden. Die Festrede hielt NRW-Schulministerin Dorothee Feller. Applaus gab es von den Delegierten für ein ganz besonderes DRK-Mitglied.

Von Hilko Raske