Ärger über fehlendes Bahnhofs-WC in Bünde

Seniorin findet Toilette nicht und macht sich aus Not in die Hose – keine Hinweisschilder auf Anlage am ZOB

Bünde

Weil es am Bahnhof in Bünde aktuell keine öffentliche Toilette gibt, ist eine ältere Dame aus Kirchlengern in echte Not geraten. „Während ich im Reisebüro war, hat meine Mutter im Bahnhofsgebäude nach dem WC gesucht. Sie musste so dringend, dass es am Ende ein Malheur gab“, sagt Susanne B. (Name auf Wunsch der Betroffenen von der Redaktion geändert).

Von Kathrin Weege