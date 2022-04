Ärger über Müll und Vandalismus in Bünde

Bünde

Wenn sich Jugendliche in Gruppen im Freien zum Feiern treffen, kommt das bei Anwohnern oft nicht gerade gut an. Sie klagen über Lärm, Alkoholkonsum, Vandalismus und zurückgelassenen Müll. Einen Vorfall gab es nun wieder am Holzhäuschen der Dorfgemeinschaft in Hunnebrock.

Von Kathrin Weege