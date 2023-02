Ärger über XXL-Baggerarbeiten am Bünder Doberg

Aber von Anfang an: Die Steilwände im Doberg – das Naturschutzgebiet im Bünder Osten ist rund 48 Hektar groß und ein Geotop von nationalem Rang – werden regelmäßig freigeschnitten. Diese Arbeiten übernehmen Mitarbeiter der Biologische Station Ravensverg. „Durch den Freischnitt werden die charakteristischen Steilwände sichtbar, zusätzlich bleiben dadurch die Niststätten von Wildbienen, Grab- und Wegwespen besser erhalten“, teilt Patrick Albrecht, Sprecher des Kreises Herford, mit. Vor allem in den unteren Abschnitten der Böschungen seien die Mitarbeiter der Bio-Station aktiv – teilweise, wenn das möglich war, auch weiter oben. „Dort, wo das nicht geht – etwa wenn Gehölze in einer Steilwand oder oben an der Abbruchkante entfernt werden müssen – werden auch externe Firmen beauftragt, teilweise auch mit Baumkletterern“, erläutert Patrick Albrecht.

