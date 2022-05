Bünde

Die Arreda Systems GmbH aus Bünde will nach elf Jahren mit jährlich zweistelligen Umsatzzuwächsen expandieren. Das hat zur Folge, dass das auf Aluminiumprofile für die Möbelindustrie spezialisierte Unternehmen seinen bisherigen Standort an der Wasserbreite aufgeben und bei laufender Produktion einen neuen Firmenstandort an der Hiddenhauser Industriestraße 76 beziehen wird.

Von Hilko Raske