Attacke mit der Geflügelschere

Bünde/Bielefeld

Wenn Menschen sich im Drogenrausch völlig nüchtern fühlen, dann könnten in der Realität die Dinge ziemlich aus dem Ruder laufen. So könnte es auch an jenem Tag im September 2018 gewesen sein, als ein Pole ein Pärchen in einer Wohnung in Bünde reichlich übel traktiert haben soll. Der 41-Jährige steht wegen seines Verhaltens vor dem Bielefelder Landgericht – es geht unter anderem um besonders schwere sexuelle Nötigung und Körperverletzung.

Von Ulrich Pfaff