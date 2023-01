Aus für die Postfiliale im Bünder Stadtteil Holsen

Untergebracht ist die etwa 45 Quadratmeter große Filiale an der Rödinghauser Straße aktuell in den Geschäftsräumen des Unternehmens „Brandschutz Bünde“, das von Michael Fliegert betrieben wird. In Partnerschaft mit der Deutschen Post betreibt der Brandschutzexperte schon seit einigen Jahren die Filiale. Jetzt hat er die Reißleine gezogen – und zwar in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen. „Die Zahlungen, die ich von der Post erhalte, werden immer werden weniger. Damit kann ich die Kosten, die mir entstehen, nicht decken“, sagt er.

