Aus Sturmholz werden Kita-Möbel

Kirchenkreis will bei Unwettern im Bünder Land entwurzelte Bäume nutzen

Bünde/Kirchlengern

Im Frühjahr haben Stürme im Meierholz in Kirchlengern an der Grenze zu Spradow gewütet. Der Evangelische Kirchenkreis Herford plant gemeinsam mit dem Forstamt und einer heimischen Tischlerei, das sogenannte Sturmholz teilweise zu Möbel verarbeiten zu lassen. Über die Ergebnisse können sich dann die Mädchen und Jungen in den kreiskirchlichen Kitas freuen. Außerdem soll manches Totholz im Wald bleiben und somit die Regeneration der Natur fördern.