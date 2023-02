Baggerarbeiten am Doberg: Kreis erläutert Maßnahmen

Mit schwerem Gerät – unter anderem einem Bagger – hatte der Kreis Herford in den vergangenen Wochen im Bünder Doberg verschiedene Maßnahmen durchgeführt. Damit waren nicht alle Bürger glücklich. In der kommenden Woche will der Kreis den Sinn und Zweck der Arbeiten vor Ort erläutern und lädt dazu auch Interessierte ein.

Der Kreis Herford will allen Interessierten nun Sinn und Zweck der Maßnahmen am Doberg erläutern.

In den sozialen Medien wurde heftig über die Maßnahme in dem Naturschutzgebiet diskutiert. Vor allem SPD-Ratsfrau Magdalena Monka – sie ist Anwohnerin des Dobergs – brachten die Baggerarbeiten regelrecht auf die Palme. „Das sieht aus, als hätte hier ein Hurrikan gewütet“, wetterte sie. Zudem kritisierte die Bünderin: „Die Geräte, die dort eingesetzt wurden, haben Spuren hinterlassen, den Boden verdichtet. Das alles läuft dem zuwider, was man unter Naturschutz eigentlich versteht.“ In der Folge wollte sie sich wegen der Vorkommnisse in dem auch bei Spaziergängern beliebten Gebiet an Kreis wenden.

Freischnitt soll Bienen helfen

Patrick Albrecht, Sprecher des Kreises Herford, erklärt dazu: „Um Niststätten von Wildbienen sowie von Grab- und Wegwespen besser zu erhalten, werden die Steilwände im Doberg regelmäßig freigeschnitten.“ Durch diesen Freischnitt würden zudem die charakteristischen Steilwände sichtbar. Teilweise müssten die Schneidearbeiten auch von Baumkletterern erledigt werden, etwa wenn Gehölze in einer Steilwand oder oben an der Abbruchkante entfernt werden müssen.

„Trotz jährlicher umfangreicher Arbeiten wachsen die Steilwände stetig immer wieder zu. Deshalb wurde jüngst ein Bagger mit einem sogenannten Forstmulcher-Aufsatz im Naturschutzkegel eingesetzt. Dadurch können auch Gehölze an steilen Böschungen entfernt werden“, betont Albrecht. Diese Arbeiten seien jedoch nachhaltiger als die bisherigen Freischneidearbeiten, wurden zudem im vergangenen Jahr mit der Bezirksregierung Detmold, dem Paläontologischen Arbeitskreis und der Stadt Bünde abgestimmt.

Zauntrasse geplant

Aber damit nicht genug: Denn der Kreis habe 2023 auch vor, die Steilhänge mit Ziegen und Hochlandrindern zu beweiden. Die künftige Zauntrasse wurde bereits mit dem Bagger und Forstmulcher freigeschnitten. Auch dabei handele es sich um eine abgestimmte Maßnahme – die allerdings auch von Magdalena Monka äußerst kritisch gesehen wird. Denn unter anderem würden Wildtieren – wie Rehen – die Wege versperrt. „Ein Wildwechsel ist dann da gar nicht mehr möglich“, so die Ratsfrau.

Um den Sinn und Zweck der bisherigen und geplanten Maßnahmen im Doberg zu erläutern, lädt der Kreis Herford Interessierte zu einem Vor-Ort-Termin am Mittwoch, 15. Februar, ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr die Ecke Albert-Schweitzer-Straße/Gaußstraße. Als Vertreter der Behörder werden Bernd Gurschinski (Amtsleitung Umweltschutz), Karl-Heinz Diekmann (Abteilungsleitung Naturschutz und Regionalplanung) und Karin Bohrer (Naturschutz und Regionalplanung) erwartet.