Bankräuber aus Bünde stirbt während der Haftzeit

Über sechs Jahre ist es her, seit eine Bankraubserie im Weserbergland von der Polizei in einem spektakulären Zugriff beendet wurde. Die Täter bekamen lange Haftstrafen, aber einer von ihnen beschäftigt die Justiz noch immer. Sein Komplize, ein Bünder, muss sich der erneuten Entscheidung, ob die Sicherungsverwahrung angeordnet werden soll, nicht mehr stellen: Er ist tot.

Die Überfälle hatten von Mitte 2015 bis Anfang 2016 die ganze Weserbergland-Region in Atem gehalten. In Minden-Kutenhausen, in Rinteln-Steinbergen und Hohnhorst-Rehren (Landkreis Schaumburg) hatte der jetzt 55 Jahre alte Petershagener gemeinsam mit seinem Stiefsohn Banken überfallen.