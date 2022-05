Tiki-Bar: Beach-Club im Steinmeisterpark wäre möglich

Bünde

Lauschige Sommerabende mit kühlen Drinks und Co. in der Tiki-Bar hätten aus Sicht der Stadt in diesem Jahr nun doch im Bünder Steinmeisterpark stattfinden können. Das kam bei der Sitzung des Verwaltungsrats der Kommunalbetriebe (KBB) am Mittwochabend heraus. Für Beach-Club-Betreiber Patrik Weber ist die Saison aber trotzdem gelaufen.

Von Daniel Salmon