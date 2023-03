Begegnung mit dem Wolf: Bünder gibt Verhaltens-Tipps 

Mehrere Menschen im Kreis Herford wollen in den vergangenen Tagen einen Wolf entdeckt haben.

Ab einer gewissen Entfernung lässt sich auf den ersten Blick von Laien nicht eindeutig sagen, ob das Tier auf dem Feld oder auf der Straße nun ein Wolf ist oder nicht. So entpuppte sich ein Tier, das in einem Video über ein Feld in Bünde-Muckum streunte, letztlich als Nachbarshund.