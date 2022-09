Begrenzungspfosten fehlen: Platz am Doberg wird als Müllkippe missbraucht 

Bünderin Magdalena Monka ärgert sich - Kreis Herford kennt das Problem und will nachbessern

Bünde

Magdalena Monka ist sauer. Schon wieder hat sie in dieser Woche Müllberge an der Hiddenhauser Straße am Eingang zum Doberg entdeckt. Dieses Mal Teppiche und weiße Gartenstühle.

Von Kathrin Weege