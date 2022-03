Beim Baden vom Feuer überrascht

Bünde

Diesen Nachmittag wird ein älteres Ehepaar aus Bünde so schnell nicht vergessen: Im Heizungskeller der Senioren, die an der Holzhauser Straße in der Nähe der Diskothek Wilhelmshöhe wohnen, ist am Samstag gegen 16 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Von Hilko Raske