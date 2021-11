Beim Weihnachtsoratorium gilt 2G+

Doppelaufführung von Johann Sebastian Bachs Werk in Bünder Pauluskirche – Kartenvorverkauf gestartet

Bünde

Drei größere Veranstaltungen zur Weihnachtszeit soll es in diesem Jahr in der Bünder Pauluskirche geben – wenn es die Corona-Situation zulässt. Eine musikalische Doppelaufführung gibt‘s am Mittwoch, 22. Dezember, von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium. Der Kartenvorverkauf für den Ohrenschmaus hat bereits begonnen.

Von Daniel Salmon