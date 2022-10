Bekannte Pizza-Kette eröffnet Shop in Bünde

In der Bünder Gastro-Landschaft tut sich was. Die bekannte Lieferdienst-Kette Domino's Pizza wird einen Shop in der Elsestadt eröffnen. Ein genauer Termin, wann Kunden dort das erste Mal bestellen können, steht allerdings noch nicht fest.

Bislang war das weltweit tätige Unternehmen, das vor allem auf ein Franchise-Modell setzt, im Wittekindkreis nur in Herford vertreten. Nun folgt ein weiterer Store an der Bünder Wasserbreite, schräg gegenüber des dortigen Fachmarktzentrums mit Kik, Penny und Co. Seit geraumer Zeit ist das Ladenlokal an der Hauptverkehrsachse bereits mit Schriftzügen der Lieferkette versehen.