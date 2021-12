Bescherung für bedürftige Kinder in der Fahrschule

Bünde

Wo sonst Fahrschüler für ihren „Lappen“ büffeln, sollen am Donnerstagmittag, 23. Dezember, die Augen zahlreicher Mädchen und Jungen vor Freude und Glück strahlen: Gemeinsam mit Nicole Schäffer lädt der Bünder Marc Höcker Familien, denen es finanziell nicht so gut geht, zur vorzeitigen Bescherung in seine Fahrschule am A30-Autohof ein.

Von Daniel Salmon